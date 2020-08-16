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Лавров и Помпео провели телефонный разговор

Лавров и Помпео провели телефонный разговор Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео обменялся мнениями по предложению президента РФ Владимира Путина провести встречу лидеров "пятерки" СБ ООН, ФРГ и Ирана
Другие страны
16 августа 2020 г. 18:39
Лавров и Помпео провели телефонный разговор

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео обменялся мнениями по предложению президента РФ Владимира Путина провести встречу лидеров "пятерки" СБ ООН, ФРГ и Ирана.

Об этом Report передает со ссылкой на РИА Новости.

"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по предложению президента Российской Федерации В.В.Путина о том, чтобы в связи с обострением дискуссий по иранскому вопросу провести встречу лидеров стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН, Германии и Ирана для поиска путей обеспечения надежной безопасности в зоне Персидского залива с учетом озабоченностей всех заинтересованных сторон.

Лавров и Помпео также обсудили график двусторонних контактов Москвы и Вашингтона на ближайшую перспективу.

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Версия на азербайджанском языке Serqey Lavrovla Mayk Pompeo arasında telefon danışığı oldu

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