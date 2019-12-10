​Лавров и Помпео провели переговоры в Вашингтоне

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео провели переговоры в Вашингтоне. Дипломаты обсудили отношения между странами, региональные проблемы и ситуацию с контролем вооружений.

Как передает Report, об этом сообщает РИА «Новости».

На пресс-конференции Помпео рассказал, что договорился с Лавровым продолжать двустороннюю дипломатическую работу и держать каналы взаимодействия открытыми.

В свою очередь, глава МИД заявил, что нынешний уровень отношений между Россией и США не соответствует интересам двух стран и мира в целом. По его словам, Москва будет продолжать диалог с Вашингтоном и искать возможности для нормализации отношений.

"Мы к такой практической работе готовы, готовы по всему спектру вопросов, которые представляют взаимный интерес, и готовы с той степенью интенсивности, которая будет удобна сегодня для наших американских партнеров", - добавил Лавров.