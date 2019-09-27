Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Сирии и на Корейском полуострове

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео на встрече в пятницу на полях Генассамблеи ООН обсудили ситуацию на Корейском полуострове, в Сирии и на Ближнем Востоке.
Как передает Report, об этом сообщили в МИД РФ.
"Министры обсудили перспективы по урегулированию ситуации на Корейском полуострове, в Афганистане, вокруг Украины, Ближнего Востока и Северной Африки", - указали в министерстве.
Главы внешнеполитических ведомств также подчеркнули, что основой преодоления сирийского конфликта является "мирный переговорный процесс под эгидой ООН с участием всех конструктивных сил при уважении суверенитета страны, сохранении ее территориальной целостности, окончательной ликвидации террористических очагов".
Встреча Лаврова и Помпео продолжалась меньше часа.
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