Лавров и Помпео обсудили ситуацию на Корейском полуострове и Сирию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео на встрече в пятницу на полях Генассамблеи ООН обсудили ситуацию на Корейском полуострове, в Сирии и на Ближнем Востоке. Как передает Report, об этом сообщили в МИД РФ.

"Министры обсудили перспективы по урегулированию ситуации на Корейском полуострове, в Афганистане, вокруг Украины, Ближнего Востока и Северной Африки", - указали в министерстве.

Главы внешнеполитических ведомств также подчеркнули, что основой преодоления сирийского конфликта является "мирный переговорный процесс под эгидой ООН с участием всех конструктивных сил при уважении суверенитета страны, сохранении ее территориальной целостности, окончательной ликвидации террористических очагов".

Встреча Лаврова и Помпео продолжалась меньше часа.