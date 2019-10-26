​Лавров и Помпео обсудили обстановку в Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров в субботу провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Стороны обсудили обстановку в Сирии, с российском стороны акцентировалась необходимость воздерживаться от шагов, подрывающих территориальную целостность Сирии.

"Двадцать шестого октября по американской инициативе состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и государственного секретаря США Майка Помпео. Обсуждалась обстановка в Сирии", - говорится в сообщении МИД РФ.