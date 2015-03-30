Лавров и Могерини обсудили пути достижения договоренности по ИЯП

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Глава МИД РФ Сергей Лавров и верховный комиссар ЕС по внешней политике Федерика Могерини обсудили на встрече в Лозанне поиск путей скорейшего достижения взаимоприемлемой всеобъемлющей договоренности "шестерки" и Ирана. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Обсуждалась также ситуация на Украине и на Ближнем Востоке.

"Обсуждена динамика продолжающихся переговоров "шестерки" международных посредников с иранскими представителями по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. В фокусе внимания находился поиск путей скорейшего достижения взаимоприемлемой всеобъемлющей договоренности "шестерки" и Ирана", - говорится в сообщении на сайте МИД.

Отмечается, что затрагивалась ситуация на Украине, а также на Ближнем Востоке с особым акцентом на йеменские, сирийские и ливийские дела.