Лавров и Керри провели телефонный разговор

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпосланник президента США по климату Джон Керри обсудили во вторник по телефону итоги поездки Керри в РФ.
"Стороны обсудили итоги визита спецпредставителя президента США в Москву с акцентом на важности двустороннего и многостороннего сотрудничества на экологическом направлении, совместной подготовки к 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго", - говорится в сообщении.
Отметим, что беседа состоялась по инициативе американской стороны.