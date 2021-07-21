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Лавров и Керри провели телефонный разговор

Лавров и Керри провели телефонный разговор Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпосланник президента США по климату Джон Керри обсудили во вторник по телефону итоги поездки Керри в РФ.
Другие страны
21 июля 2021 г. 06:45
Лавров и Керри провели телефонный разговор

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпосланник президента США по климату Джон Керри обсудили во вторник по телефону итоги поездки Керри в РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ.

"Стороны обсудили итоги визита спецпредставителя президента США в Москву с акцентом на важности двустороннего и многостороннего сотрудничества на экологическом направлении, совместной подготовки к 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго", - говорится в сообщении.

Отметим, что беседа состоялась по инициативе американской стороны.

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