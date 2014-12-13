Лавров и Керри проведут 15 декабря встречу в Риме

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри проведут в понедельник, 15 декабря, встречу в Риме.

Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщила заместитель начальника пресс-службы госдепартамента США Мари Харф.

По ее словам, "госсекретарь США Керри встретится с министром иностранных дел Лавровым в Риме в понедельник, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, включая недавнее развитие событий в Израиле, на Западном берегу (реки Иордан), в Иерусалиме и регионе (в целом), а также текущие инициативы в ООН", касающиеся палестино-израильского конфликта.

Кроме того, руководители внешнеполитических ведомств России и США "обсудят Украину и Сирию", добавила Харф.