Лавров и Керри продолжат обсуждение Сирии на встрече в Женеве

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри продолжат обсуждение Сирии в ходе личной встречи в Женеве 8-9 сентября.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Седьмого сентября по американской инициативе состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Джоном Керри. В соответствии с поручением президентов России и США по итогам их беседы 5 сентября "на полях" саммита "Группы двадцати" главы внешнеполитических ведомств проработали остающиеся детали договоренностей о налаживании российско-американского взаимодействия в борьбе с действующими в Сирии террористическими группировками, расширении гуманитарного доступа и запуске межсирийского политического процесса. Условлено продолжить обсуждение в ходе личной встречи Сергея Лаврова и Джона Керри в Женеве 8-9 сентября", - говорится в документе.