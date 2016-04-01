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    ​Лавров и Керри обсудили закрытие турецко-сирийской границы

    Об этом сообщает МИД России

    Разговор состоялся по инициативе американской стороны

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Вопрос о необходимости закрытия границы Турции и Сирии был поставлен перед американской стороной в ходе телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри в пятницу.

    Как передает Report, об этом сообщает МИД РФ.

    "Сергей Лавров в очередной раз привлек внимание к тому, что турецко-сирийская граница остается "дырявой" и, по нашим данным, активно используется для заброски боевиков через Турцию в Сирию. Заостренно поставили вопрос о необходимости ее закрытия, что требует скорейшего согласования необходимых мер, в том числе через СБ ООН", — говорится в сообщении МИД.

    В министерстве отметили, что разговор Лаврова и Керри состоялся по инициативе американской стороны.

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