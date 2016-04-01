​Лавров и Керри обсудили закрытие турецко-сирийской границы

Разговор состоялся по инициативе американской стороны

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Вопрос о необходимости закрытия границы Турции и Сирии был поставлен перед американской стороной в ходе телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри в пятницу.

Как передает Report, об этом сообщает МИД РФ.

"Сергей Лавров в очередной раз привлек внимание к тому, что турецко-сирийская граница остается "дырявой" и, по нашим данным, активно используется для заброски боевиков через Турцию в Сирию. Заостренно поставили вопрос о необходимости ее закрытия, что требует скорейшего согласования необходимых мер, в том числе через СБ ООН", — говорится в сообщении МИД.

В министерстве отметили, что разговор Лаврова и Керри состоялся по инициативе американской стороны.