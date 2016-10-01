Лавров и Керри обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Сирии

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри обсудили по телефону ситуацию в Сирии, в том числе возможности нормализации обстановки вокруг Алеппо.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Первого октября по американской инициативе состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Джоном Керри. Главы внешнеполитических ведомств продолжили рассмотрение ситуации в Сирии, в том числе возможностей нормализации обстановки вокруг Алеппо, где незаконные вооруженные формирования, вопреки российско-американским договоренностям по прекращению конфликтующими сторонами огня, продолжают боевые действия", — сообщает внешнеполитическое ведомство на своей странице в Facebook.

В сообщении МИД отмечается, что "многие отряды "умеренной" сирийской оппозиции отказываются отмежеваться от террористов из "Джебхат ан-Нусры", на которых перемирие не распространяется".