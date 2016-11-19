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    Лавров и Керри обсудили ситуацию вокруг Восточного Алеппо

    Телефонный разговор состоялся в развитие их беседы в рамках форума АТЭС в Лиме

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Джоном Керри состоялся в пятницу по американской инициативе.

    Как передает Report, об этом сообщил МИД РФ.

    "В развитие состоявшейся накануне беседы "на полях" форума АТЭС в Лиме (Перу) продолжено обсуждение проблематики сирийского урегулирования с акцентом на ситуацию вокруг Восточного Алеппо", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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