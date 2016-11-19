Лавров и Керри обсудили ситуацию вокруг Восточного Алеппо

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Джоном Керри состоялся в пятницу по американской инициативе.

Как передает Report, об этом сообщил МИД РФ.

"В развитие состоявшейся накануне беседы "на полях" форума АТЭС в Лиме (Перу) продолжено обсуждение проблематики сирийского урегулирования с акцентом на ситуацию вокруг Восточного Алеппо", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.