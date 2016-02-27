Лавров и Керри обсудили ситуацию в Сирии после начала перемирия

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с госсекретарем США Джоном Керри указал на то, что реакция на действия КНДР должна быть твердой, но при этом необходимо учитывать гуманитарную ситуацию в стране. Об этом сообщили в российском дипведомстве, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Подробно рассмотрена ситуация с подготовкой новой резолюции СБ ООН в ответ на ракетно-ядерную деятельность Пхеньяна в нарушение имеющихся решений Совета Безопасности ООН, - отметили в МИД. - Лавров указал, что реакция международного сообщества должна быть твердой и нацелена на перекрытие каналов подпитки ракетно-ядерных программ КНДР, но при этом учитывать и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в этой стране и не наносить ущерба легитимным связям с ней зарубежных партнеров в гражданских отраслях экономики".

Лавров и Керри обсудили также ситуацию в Сирии после начала перемирия.