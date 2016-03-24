Лавров и Керри обсудили ситуацию в Сирии и Украине

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри на встрече в четверг подробно обсудили Сирию и Украину. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, переговоры длились почти четыре часа. "Рассмотрены российско-американские отношения, - сказала дипломат. - Стороны также рассмотрели ситуацию вокруг внутриукраинского кризиса, вокруг сирийского урегулирования".