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    Лавров и Керри обсудили ситуацию в Сирии и Украине

    Переговоры длились почти четыре часа

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Глава МИД России  Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри на  встрече в четверг  подробно обсудили Сирию и Украину. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом  заявила  официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По ее словам, переговоры длились почти четыре часа. "Рассмотрены российско-американские отношения, - сказала дипломат. - Стороны также рассмотрели ситуацию вокруг внутриукраинского кризиса, вокруг сирийского урегулирования".

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