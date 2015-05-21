Лавров и Керри обсудили ситуацию в Сирии и конфликт в Украине

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Джона Керри состоялся в четверг по американской инициативе, сообщает МИД РФ.

"В центре внимания была ситуация в Сирии и Йемене, включая усилия международного сообщества по содействию в запуске мирного процесса в обеих "горячих точках", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным МИД РФ, "обсуждалась проблематика конфликта на Украине в развитие переговоров в Сочи 12 мая, а также график возможных дальнейших контактов", передает Report со ссылкой на Интерфакс.