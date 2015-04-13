Лавров и Керри обсудили шаги международного сообщества в отношении ИРИ

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри обсудили в ходе телефонного разговора аспекты дальнейших шагов международного сообщества в отношениях с Ираном в свете прогресса, достигнутого на переговорах по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсуждались некоторые аспекты дальнейших шагов международного сообщества в отношениях с Ираном в свете прогресса, достигнутого на переговорах по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Состоялся обмен мнениями по сирийскому кризису в свете итогов второго раунда консультативных встреч представителей правительства САР и оппозиции на "московской площадке". Условлено продолжить взаимодействие с учетом усилий других государств и ООН по созданию условий для возобновления политического процесса", - говорится в документе.