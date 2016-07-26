Лавров и Керри обсудили решение сирийского вопроса

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лаврова обсудил с госсекретарем США Джоном Керри ситуацию в Сирии в контексте эффективности борьбы с террористами, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"США заявляют, что они могут отмежевать оппозицию от террористических структур в Сирии, но пока у Вашингтона это не получается", - заявил С.Лавров по итогам встречи с Госсекретарем США в Лаосе.

По его словам, в ходе встречи стороны обсуждали прежде всего ситуацию в Сирии в развитие тех договоренностей, которые были достигнуты и зафиксированы в ходе визита госсекретаря США в Москву 15 июля.

Он указал, что договоренности касаются "тех практических шагов, которые необходимо предпринять, чтобы эффективно бороться с террористами".

Говоря о позиции официального Дамаска в урегулировании сирийского вопроса, глава внешнеполитического ведомства России указал, что Дамаск готов к работе с оппозицией Сирии и ООН, но Высший комитет по переговорам (ВКП) пока занимает неконструктивную позицию.