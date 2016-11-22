Лавров и Керри обсудили пути урегулирования сирийского конфликта

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Пути урегулирования конфликта в Сирии обсудили во вторник по телефону министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Джон Керри.

Как передает Report, об этом сообщили в МИД РФ, разговор состоялся по инициативе американской стороны.

"Было продолжено обсуждение путей урегулирования конфликта в Сирии, включая необходимость выполнить требование Совета Безопасности ООН о начале межсирийских переговоров без предварительных условий, а также задачу нормализации обстановки в восточной части Алеппо, где окопались незаконные вооруженные формирования, ведущую роль среди которых играют боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра", - отметили в дипведомстве.

Рассматривались другие актуальные международные темы, в том числе положение в Йемене, на Украине и ситуация в ближневосточном урегулировании, информировали в МИД РФ.