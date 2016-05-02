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    Лавров и Керри обсудили политическое урегулирование в Сирии

    Они согласовали дальнейшие шаги Москвы и Вашингтона в качестве сопредседателей Международной группы поддержки Сирии

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри в ходе телефонного разговора в понедельник призвали стороны конфликта в Сирии неукоснительно соблюдать режим прекращения огня.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в МИД РФ.

    Кроме того, Лавров и Керри согласовали дальнейшие шаги Москвы и Вашингтона в качестве сопредседателей Международной группы поддержки Сирии, включая подготовку к ее очередному заседанию.

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