Лавров и Керри обсудили политическое урегулирование в Сирии

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри в ходе телефонного разговора в понедельник призвали стороны конфликта в Сирии неукоснительно соблюдать режим прекращения огня.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в МИД РФ.

Кроме того, Лавров и Керри согласовали дальнейшие шаги Москвы и Вашингтона в качестве сопредседателей Международной группы поддержки Сирии, включая подготовку к ее очередному заседанию.