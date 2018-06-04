Лавров и глава МИД Китая обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И в ходе встречи в Претории договорились усилить координацию по ситуации на Корейском полуострове.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Китая.

"Стороны обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове, согласились усиливать координацию и сотрудничество, прилагать усилия для денуклеаризации и установления долгосрочного мира", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.