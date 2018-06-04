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    Лавров и глава МИД Китая обсудили ситуацию на Корейском полуострове

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И в ходе встречи в Претории договорились усилить координацию по ситуации на Корейском полуострове.

     Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Китая.

    "Стороны обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове, согласились усиливать координацию и сотрудничество, прилагать усилия для денуклеаризации и установления долгосрочного мира", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

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