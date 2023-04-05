Лавров и Чавушоглу обсудят строительство АЭС "Аккую"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на предстоящей 6-7 апреля встрече в Турции обсудят вопросы строительства АЭС "Аккую" и "Турецкий поток".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на предстоящей 6-7 апреля встрече в Турции обсудят вопросы строительства АЭС "Аккую" и "Турецкий поток".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МИД РФ.

"Будет затронута совместная работа по таким стратегическим проектам, как строительство АЭС "Аккую", эксплуатация газопровода "Турецкий поток", - говорится в распространенном в среду сообщении российского дипведомства.

В преддверии очередного туристического сезона министры также намерены обсудить вопросы обеспечения комплексной безопасности россиян в Турции, отметили в МИД РФ.