Лавров и Чавушоглу обсудили меры по обеспечению перемирия в Сирии

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Глава МИД РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре обсудили меры по обеспечению поддержания режима прекращения огня в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает МИД РФ.

"Был продолжен обмен мнениями о ситуации в Сирии с акцентом на задачи продвижения режима прекращения боевых действий на всей территории САР при наращивании борьбы с террористическими группировками в соответствии с принципами Совместного заявления министров иностранных дел России, Турции и Ирана", - говорится в сообщении МИД.

Также в ходе разговора Чавушоглу выразил Лаврову соболезнования в связи с катастрофой российского самолета Ту-154 в районе Сочи.