 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Лавров и Чавушоглу обсудили меры по обеспечению перемирия в Сирии

    В ходе разговора Чавушоглу выразил Лаврову соболезнования в связи с катастрофой российского самолета Ту-154

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Глава МИД РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре обсудили меры по обеспечению поддержания режима прекращения огня в Сирии.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает МИД РФ.

    "Был продолжен обмен мнениями о ситуации в Сирии с акцентом на задачи продвижения режима прекращения боевых действий на всей территории САР при наращивании борьбы с террористическими группировками в соответствии с принципами Совместного заявления министров иностранных дел России, Турции и Ирана", - говорится в сообщении МИД.

    Также в ходе разговора Чавушоглу выразил Лаврову соболезнования в связи с катастрофой российского самолета Ту-154 в районе Сочи.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi