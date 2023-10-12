Лавров: Главы МИД СНГ считают необходимым прекратить боестолкновения между Израилем и Палестиной

Главы МИД СНГ обсудили конфликт Израилем и Палестиной и считают необходимым прекратить боестолкновения.

Главы МИД СНГ обсудили конфликт между Израилем и Палестиной и считают необходимым прекратить боестолкновения.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам заседания совета министров иностранных дел России.

По его словам, министры стран СНГ могут рассмотреть возможность согласования общей позиции по эскалации конфликта.

Россия надеется, что после завершения горячей фазы конфликта все всерьез отнесутся к вопросу о создании государства Палестина, сказал глава российской дипломатии.