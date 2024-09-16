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Лавров: Главы МИД БРИКС проведут переговоры в конце сентября в Нью-Йорке

Лавров: Главы МИД БРИКС проведут переговоры в конце сентября в Нью-Йорке Главы МИД стран БРИКС встретятся в конце сентября в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.
Другие страны
16 сентября 2024 г. 15:32
Лавров: Главы МИД БРИКС проведут переговоры в конце сентября в Нью-Йорке

Главы МИД стран БРИКС встретятся в конце сентября в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с египетским коллегой Бадром Абдель Аты.

"Обсудили подготовку к саммиту [БРИКС] в Казани в октябре нынешнего года и к проведению министерского заседания БРИКС в конце этого месяца в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН", - сказал Лавров.

По его словам, стороны едины в своем мнении, что существенный импульс развития партнерства между двумя странами предало вступление Египта в объединение БРИКС в январе 2024 года.

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