Лавров: Главный вклад в сделку по Ирану внесли переговорщики из США

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ "Соглашение Ирана и "шестерки" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) должно снизить напряженность в регионе".

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Правильнее говорить не о том, какие выгоды договоренность несет РФ, потому что она не предназначена, чтобы кому-то предоставить односторонние выгоды, - сказал он. - Договоренность отвечает интересам всех, она должна снизить напряженность в этом непростом регионе мира, помочь искать точки соприкосновения".

"Главный вклад в сделку по Ирану внесли переговорщики из США", - сказал Лавров.