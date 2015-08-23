Лавров: фальсификация истории расшатывает основы миропорядка

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Фальсификация истории расшатывает основы миропорядка, закрепленного в Уставе ООН, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своей статье, опубликованной в "Российской газете" и китайской "Жэньминь жибао".

"Сегодня мы сталкиваемся с неприкрытым стремлением фальсифицировать историю войны, уравнять жертв и палачей. Все это не только оскорбляет наши народы, но и расшатывает основы закрепленного в Уставе ООН современного миропорядка. Поэтому крайне важно, что наши государства едины в стремлении и далее решительно отстаивать историческую правду, защищать плоды Победы. Трудно переоценить в этом контексте значение участия председателя КНР Си Цзиньпина в юбилейных торжествах в Москве, того, что подразделение вооруженных сил КНР прошло в парадном строю по Красной площади", — отметил глава МИД РФ.

По его словам, в нынешней непростой международной обстановке, характеризующейся высоким уровнем турбулентности и нарастанием кризисных явлений, следует не забывать уроки прошлого, чтобы избежать непоправимых ошибок в будущем.

"Судьбы мира не могут определяться каким-либо одним государством или узкой группой стран. Бомбардировки Югославии, оккупация Ирака, хаос в Ливии, братоубийственная война на Украине наглядно свидетельствуют, к каким трагическим последствиям приводит отход от этой азбучной истины, стремление любой ценой захватить и удержать глобальное доминирование, навязать собственные мнение, волю, ценности другим государствам", — считает Лавров.