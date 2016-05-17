​Лавров: Есть заделы для проведения нового раунда межсирийских переговоров

Баку. 17 мая REPORT.AZ/ "Есть заделы для проведения очередного раунда межсирийских переговоров".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время переговоров по Сирии в Женеве.

"В рамках политического процесса прошел очередной раунд женевских переговоров при посредничестве Стаффана Де Мистуры (спецпосланник ООН по Сирии - ред.) и его очень эффективной команды. Есть уже по итогам этого раунда заделы для того, чтобы провести очередную встречу, в рамках которой должны все сирийские стороны конструктивно сотрудничать со специальным представителем генсека ООН", - сказал он.