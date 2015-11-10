Лавров: Для успеха встречи по Сирии нужно прояснить список террористов

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ "Внесение ясности в список террористических организаций является ключом к предстоящей встрече по Сирии в Вене".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Ясно, что двигаться вперед без внесения ясности, полной ясности в этом вопросе невозможно. Также невозможно продвигаться вперед по другому направлению, о чем записано в заявлении от 30 октября, а именно в том, что касается запуска политического процесса под эгидой ООН между представителями оппозиции и правительства", - сказал Лавров в связи с предстоящей встречей в Вене по ситуации в Сирии.

"Но пока у нас опять же нет ясности в том, что касается списка оппозиционных групп, списка, который всеми поддерживался и который представлял бы весь спектр оппонентов нынешнего режима, разумеется, политических оппонентов - не экстремистов, не террористов", - сказал Лавров.

"Поэтому внесение полной ясности в оба эти вопроса - и список террористических организаций, и список оппозиции - для переговоров с режимом является ключом к успеху в предстоящей в Вене второй многосторонней встрече", - подчеркнул министр.