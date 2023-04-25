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Лавров: Для обсуждения обмена задержанных граждан РФ и США существует специальный канал

Лавров: Для обсуждения обмена задержанных граждан РФ и США существует специальный канал Для обсуждения обмена задержанных граждан РФ и США, по итогам договоренностей президентов этих стран после встречи в Женеве, создан специальный канал.
Другие страны
25 апреля 2023 г. 22:04
Лавров: Для обсуждения обмена задержанных граждан РФ и США существует специальный канал

Для обсуждения обмена задержанных граждан РФ и США, по итогам договоренностей президентов этих стран после встречи в Женеве, создан специальный канал.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства России в Совете Безопасности ООН.

"По договоренности президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина, достигнутой, когда они встречались в июне 2021 года в Женеве, создан специальный канал для обсуждения вопросов задержанных граждан России в США и задержанных американских граждан в Российской Федерации", - сказал Лавров.

Лавров сообщил, что канал, созданный между Россией и США для обсуждения обмена заключенными, не предполагал вовлечения в него журналистов для оказания давления на ведущиеся переговоры.

"Я не открою большого секрета, если скажу вам, что этот канал не предполагал вовлечения журналистов и не предполагал публичного засвечивания тех или иных ситуаций в интересах оказать давление на ведущиеся серьезные профессиональные переговоры", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov: "Rusiya və ABŞ arasında məhbus mübadiləsini müzakirə etmək üçün xüsusi kanal yaradılıb"

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