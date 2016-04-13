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    Лавров: Цель парламентских выборов в Сирии - не допустить вакуума власти в стране

    Мы к ним относимся весьма и весьма спокойно

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что цель парламентских выборов в Сирии - не допустить вакуума власти в стране.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

    "Мы к ним относимся весьма и весьма спокойно, потому что считаем, что эти выборы обеспечивают функционирование тех институтов управления, которые предусмотрены действующей конституцией этой страны. Вот эту роль - недопущения вакуума в этой сфере - призваны сыграть сегодняшние выборы, именно так мы к этому относимся", - сказал глава внешнеполитического ведомства России.

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