Лавров: Цель парламентских выборов в Сирии - не допустить вакуума власти в стране

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что цель парламентских выборов в Сирии - не допустить вакуума власти в стране.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Мы к ним относимся весьма и весьма спокойно, потому что считаем, что эти выборы обеспечивают функционирование тех институтов управления, которые предусмотрены действующей конституцией этой страны. Вот эту роль - недопущения вакуума в этой сфере - призваны сыграть сегодняшние выборы, именно так мы к этому относимся", - сказал глава внешнеполитического ведомства России.