Лавров: Борьба с терроризмом не должна превращаться в беззаконие

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ "Борьба с терроризмом не должна превращаться в беззаконие, нет причин уклоняться от сотрудничества с Сирией".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогом встречи с турецким коллегой Феридуном Синирлиоглу.

"Мы последовательно боремся с терроризмом, мы, Российская Федерация, начали это делать, наверное, раньше, чем кто-либо другой, - отметил Лавров.

"Мы поддерживаем все действия, которые ведут к ослаблению террористической угрозы в регионе, но действовать против терроризма нужно исключительно на основе международного права, - подчеркнул министр. - Напомню, что Совет Безопасности и органы ООН, которые занимаются правами человека, неизменно требуют в своих резолюциях действовать именно таким образом, чтобы борьба с терроризмом не превращалась в беззаконие".