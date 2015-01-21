Лавров: Борьба с террористами должна вестись на основе международного права

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ "Борьба с террористами должна вестись на основе международного права".

Как сообщает Report, об этом заявил на ежегодной пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя бомбардировку Израилем территории Сирии, в результате которого были убиты несколько боевиков группировки "Джебхат-ан-Нусра".

По его словам, бомбардировка территорий другого государства, даже под предлогом борьбы с терроризмом без согласия государства или Совбеза ООН является нелигитимной: "Правительство Сирии выступает естественным союзником борьбы с терроризмом. Процесс уничтожения химического оружия показал, что Сирия может быть надежным партнером и тщательно относится к своим обязательствам".

Глава МИД России также отметил роль Ирана в решении важных региональных вопросов.