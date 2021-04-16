Лавров анонсировал высылку американских дипломатов

Россия зеркально ответит на высылку из США десяти российских дипломатов.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров.
"Десять дипломатов были включены в список, который нам был передан, с просьбой, чтобы они уехали из США. Мы ответим на эту меру зеркально. Предложим тоже десяти дипломатам США в РФ покинуть нашу страну", - сказал он.
Россия в пятницу опубликует список из восьми американских чиновников, которые попали в санкционный список Москвы, заявил Лавров.