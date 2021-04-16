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Лавров анонсировал высылку американских дипломатов

Лавров анонсировал высылку американских дипломатов Глава МИД РФ заявил, что Россия зеркально ответит на действия США
Другие страны
16 апреля 2021 г. 20:20
Лавров анонсировал высылку американских дипломатов
Сергей Лавров

Россия зеркально ответит на высылку из США десяти российских дипломатов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров.

"Десять дипломатов были включены в список, который нам был передан, с просьбой, чтобы они уехали из США. Мы ответим на эту меру зеркально. Предложим тоже десяти дипломатам США в РФ покинуть нашу страну", - сказал он.

Россия в пятницу опубликует список из восьми американских чиновников, которые попали в санкционный список Москвы, заявил Лавров.

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