Лавров анонсировал высылку американских дипломатов

Глава МИД РФ заявил, что Россия зеркально ответит на действия США

Россия зеркально ответит на высылку из США десяти российских дипломатов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров.

"Десять дипломатов были включены в список, который нам был передан, с просьбой, чтобы они уехали из США. Мы ответим на эту меру зеркально. Предложим тоже десяти дипломатам США в РФ покинуть нашу страну", - сказал он.

Россия в пятницу опубликует список из восьми американских чиновников, которые попали в санкционный список Москвы, заявил Лавров.