О нас

Лавров 23 августа встретится в Москве с главой МИД Сирии

Лавров 23 августа встретится в Москве с главой МИД Сирии Министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 августа проведет переговоры в Москве с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом.
Другие страны
18 августа 2022 г. 15:59
Лавров 23 августа встретится в Москве с главой МИД Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 августа проведет переговоры в Москве с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

"23 августа в Москве пройдут переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Фейсалом Микдадом. Предстоит подробный обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Определены ежемесячные надбавки к зарплатам учителей, директоров и их заместителей
Определены ежемесячные надбавки к зарплатам учителей, директоров и их заместителей
18 августа 2022 г. 16:00
Минобороны: Азербайджанская армия готова предотвратить любую провокацию
Минобороны: Азербайджанская армия готова предотвратить любую провокацию
18 августа 2022 г. 13:06
IGB подключен к национальной газотранспортной сети Болгарии
IGB подключен к национальной газотранспортной сети Болгарии
18 августа 2022 г. 10:56
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие на вечере памяти Муслима Магомаева
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие на вечере памяти Муслима Магомаева
18 августа 2022 г. 00:10
В Москве почтили память Муслима Магомаева 
ФотоВ Москве почтили память Муслима Магомаева 
17 августа 2022 г. 18:09
В международные организации направлено обращение в связи с экологическим террором армян в Лачыне
В международные организации направлено обращение в связи с экологическим террором армян в Лачыне
17 августа 2022 г. 12:05
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 80-летним юбилеем Муслима Магомаева
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 80-летним юбилеем Муслима Магомаева
17 августа 2022 г. 10:16
Президент принял верительные грамоты новоназначенного посла Германии в Азербайджане
ФотоПрезидент принял верительные грамоты новоназначенного посла Германии в Азербайджане
16 августа 2022 г. 19:24
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Туркменистана
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Туркменистана
16 августа 2022 г. 18:20
У первой леди США диагностирован коронавирус
У первой леди США диагностирован коронавирус
16 августа 2022 г. 17:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi