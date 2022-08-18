Лавров 23 августа встретится в Москве с главой МИД Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 августа проведет переговоры в Москве с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 августа проведет переговоры в Москве с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

"23 августа в Москве пройдут переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Фейсалом Микдадом. Предстоит подробный обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня", - отметил он.