Лавров 18-19 мая примет участие в сессии Комитета министров Совета Европы в Брюсселе

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в работе сессии Комитета министров Совета Европы в Брюсселе. Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в субботу в МИД РФ.

"18-19 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие в 125-й министерской сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в Брюсселе, которая завершает шестимесячное председательство Бельгии в этой организации, - информировали в российском дипведомстве. - В ходе сессии Лавров проведет встречи с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом и министрами иностранных дел ряда стран".