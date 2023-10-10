Лавров 16-18 октября посетит Китай и проведет переговоры с Ван И

Глава МИД России Сергей Лавров 16-18 октября посетит Пекин, проведет переговоры с главой МИД КНР Ван И.

Глава МИД России Сергей Лавров 16-18 октября посетит Пекин, проведет переговоры с главой МИД КНР Ван И.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"В ходе пребывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пекине – ожидается, что это состоится в период с 16 по 18 октября в связи с проведением 3-го международного форума "Один пояс - один путь" - запланированы его переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И", - сказала Захарова на брифинге во вторник.