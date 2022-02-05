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Лавины в Австрии за сутки унесли жизни девяти человек

Лавины в Австрии за сутки унесли жизни девяти человек В Австрии в результате схода нескольких лавин за последние 24 часа погибли девять человек.
Другие страны
5 февраля 2022 г. 20:36
Лавины в Австрии за сутки унесли жизни девяти человек

В Австрии в результате схода нескольких лавин за последние 24 часа погибли девять человек.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило в субботу агентство Associated Press.

По данным полиции, в трех разных несчастных случаях погибли восемь человек - в Форарльберге и Тироле. В одном из этих инцидентов погибли подданные Швеции и их австрийский проводник. Власти Тироля сообщили о гибели одного человека в результате схода лавины, еще один пропал без вести.

Власти предупредили любителей зимнего отдыха в горах о том, что риск схода лавин все еще сохраняется.

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