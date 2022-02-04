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Лавина в Австрии унесла жизни пяти человек

Лавина в Австрии унесла жизни пяти человек В Австрии из-за схода лавины в окрестностях города Шписс (Тироль) погибли пять человек.
Другие страны
4 февраля 2022 г. 22:46
Лавина в Австрии унесла жизни пяти человек

В Австрии из-за схода лавины в окрестностях города Шписс (Тироль) погибли пять человек.

Как передает Report, об этом пишет газета Krona cо ссылкой на заявление полиции.

Лавина сошла в 13:40 (16:40 по бакинскому времени). По предварительным данным, под завал попала группа лыжников из Швеции с местным инструктором.

На место вылетели два вертолета из соседней Швейцарии, а также вертолеты австрийской службы скорой помощи и полиции. Четыре лыжника были найдены погибшими, пятого медики пытались реанимировать, но скончался. Еще одного участника группы госпитализировали.

В компании-операторе местной канатной дороги журналистам сказали, что в момент схода лавины на склоне была только одна группа. Эксперты предположили, что сход снежной массы могли вызвать сами лыжники.

Krone отметила, что в Тироле 4 февраля сошло необычайно много лавин - 13 до раннего вечера. По данным ORF, за день их сошло 50. В районе города Зельден под завал попали еще пять лыжников, но они смогли выбраться оттуда самостоятельно.

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Версия на азербайджанском языке Avstriyada qar uçqunu baş verib, ölənlər var

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