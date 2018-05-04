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    Лава вулкана на Гавайских островах достигла селения

    Жители селения подлежат эвакуации

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Власти Гавайских островов объявили эвакуацию населения после извержения вулкана Килауэа.

    Как передает Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом сообщила местная служба гражданской обороны.

    В заявлении на сайте ведомства говорится, что эвакуации подлежат жители селения Леилани-Эстейтс, границ которого достигли потоки лавы извергающегося вулкана.

    Извержение происходит на фоне сейсмической активности, которая была зарегистрирована в регионе в последние дни.

    Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Также Килауэа считается местом обитания Пеле — гавайской богини вулканов.

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