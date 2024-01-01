Лауреат Нобелевской премии мира приговорен к сроку за экономическое преступление

Суд в Бангладеш приговорил лауреата Нобелевской премии мира Мухаммада Юнуса к шести месяцам заключения.

Суд в Бангладеш приговорил лауреата Нобелевской премии мира Мухаммада Юнуса к шести месяцам заключения.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Dhaka Tribune.

Вместе с Юнусом был осужден глава основанной им телекоммуникационной компании Grameen Telecom Ашрафул Хасан. Они также были приговорены к штрафам в размере 5 тыс. така (45 долларов) по одной статье и 25 тыс. така (227 долларов) - по другой. За неуплату каждого из штрафов им грозило бы еще 10 и 15 дней заключения соответственно.

83-летний экономист, удостоенный Нобелевской премии мира 2006 года за свою деятельность в интересах экономического развития, получил международное признание, когда начал предоставлять микрокредиты беднякам в сельских районах Бангладеш через Grameen Bank, который он основал в 1983 году.

Позднее премьер-министр страны Шейх Хасина обвинила Юнуса в финансовом закабалении крестьян, которые должны выплачивать процентные ставки в размере около 20% годовых по полученным кредитам.

В 2022 году Антикоррупционная комиссия Бангладеш начала расследование в отношении благотворительных фондов Юнуса.