Латвия ждет запрета на въезд по шенгену для граждан России

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс ожидает вступления в силу запрета на пересечение границы балтийских стран россиянами с шенгенскими визами в течение 10 дней.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс ожидает вступления в силу запрета на пересечение границы балтийских стран граждан России с шенгенскими визами в течение 10 дней.

Как передает Report со ссылкой на портал Delfi , запрет будет действовать на границе стран Балтии с РФ и Беларусью. Ринкевичс в связи с этим пояснил, что граждане России с краткосрочными шенгенскими визами не смогут пересекать внешнюю границу ЕС в странах Балтии через аэропорты, сухопутные погранпосты, а также, вероятно, для них будет закрыта и морская граница.

"Эти меры вступят в силу в течение 10 дней. Решение согласовывается на уровне стран Балтии, и правительство каждой страны будет принимать его отдельно, пояснил он. "Кабинет министров выдаст распоряжение, и в нем также будут упомянуты исключения, о которых мы договорились", - сказал Ринкевичс.