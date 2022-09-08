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Латвия ждет запрета на въезд по шенгену для граждан России

Латвия ждет запрета на въезд по шенгену для граждан России Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс ожидает вступления в силу запрета на пересечение границы балтийских стран россиянами с шенгенскими визами в течение 10 дней.
Другие страны
8 сентября 2022 г. 08:58
Латвия ждет запрета на въезд по шенгену для граждан России

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс ожидает вступления в силу запрета на пересечение границы балтийских стран граждан России с шенгенскими визами в течение 10 дней.

Как передает Report со ссылкой на портал Delfi, запрет будет действовать на границе стран Балтии с РФ и Беларусью. Ринкевичс в связи с этим пояснил, что граждане России с краткосрочными шенгенскими визами не смогут пересекать внешнюю границу ЕС в странах Балтии через аэропорты, сухопутные погранпосты, а также, вероятно, для них будет закрыта и морская граница.

"Эти меры вступят в силу в течение 10 дней. Решение согласовывается на уровне стран Балтии, и правительство каждой страны будет принимать его отдельно, пояснил он. "Кабинет министров выдаст распоряжение, и в нем также будут упомянуты исключения, о которых мы договорились", - сказал Ринкевичс.

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