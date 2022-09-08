Латвия ждет запрета на въезд по шенгену для граждан России

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс ожидает вступления в силу запрета на пересечение границы балтийских стран граждан России с шенгенскими визами в течение 10 дней.
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"Эти меры вступят в силу в течение 10 дней. Решение согласовывается на уровне стран Балтии, и правительство каждой страны будет принимать его отдельно, пояснил он. "Кабинет министров выдаст распоряжение, и в нем также будут упомянуты исключения, о которых мы договорились", - сказал Ринкевичс.