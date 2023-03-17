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Латвия запретила въезд еще 35 россиянам, среди них актеры, политологи

Латвия запретила въезд еще 35 россиянам, среди них актеры, политологи Латвия внесла в "черный список" за поддержку боевых действий России в Украине 35 россиян, среди них актеры, телеведущие и политологи. Соответствующий документ утвердил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.
Другие страны
17 марта 2023 г. 16:11
Латвия запретила въезд еще 35 россиянам, среди них актеры, политологи

Латвия внесла в "черный список" за поддержку боевых действий России в Украине 35 россиян, среди них актеры, телеведущие и политологи. Соответствующий документ утвердил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства балтийской республики.

"Решение принято в соответствии с частью второй статьи 61 закона об иммиграции и предусматривает запрет на въезд в Латвию этим лицам на неустановленное время", - сказано в сообщении.

В список попали экс-глава т.н. "представительства ЛНР" Родион Мирошник, политологи Евгений Сатановский, Ростислав Ищенко, журналисты Юлия Витязева, Михаил Шахназаров, исполнители Надежда Бабкина, Александр Маршал, телеведущие Лера Кудрявцева, Юлия Барановская, актеры Полина Агуреева, Кирилл Кузнецов, Станислав Старовойтов и другие.

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