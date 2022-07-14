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Латвия запрещает поставки газа из России

Латвия запрещает поставки газа из России Латвийский парламент в окончательном чтении 14 июля утвердил поправки к закону "Об энергетике", предусматривающие полный запрет на поставки природного газа из России в Латвию с 1 января 2023 года.
Другие страны
14 июля 2022 г. 20:15
Латвия запрещает поставки газа из России

Латвийский парламент в окончательном чтении 14 июля утвердил поправки к закону "Об энергетике", предусматривающие полный запрет на поставки природного газа из России в Латвию с 1 января 2023 года.

Как передает Report, об этом сообщило местное издание Delfi.

Подчеркивается, что с инициативой о запрете на поставку природного газа из России выступали депутаты от коалиционной партии "Консервативные" - Рейнис Знотиньш и Янис Циеленс.

Помимо полного запрета поставок, поправки регулируют конкретные случаи по согласованию с другим государством – членом Европейского Союза (ЕС) способов обеспечения запрета на поставку природного газа из России. Оно будет применяться в случаях, когда латвийский оператор единой системы транспортировки и хранения природного газа договорится с оператором другого государства – члена ЕС о создании единой системы транспортировки природного газа.

Латвия решила отказаться от российского газа в ответ на военные действия РФ в Украине, отмечает издание.

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