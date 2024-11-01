Латвия заморозила активы 147 лиц в рамках санкций в отношении РФ и Беларуси

Латвия заморозила активы 147 лиц, попавших в списки санкций в отношении России и Беларуси.

Латвия заморозила активы 147 лиц, попавших в списки санкций в отношении России и Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на месные СМИ, об этом заявил замруководителя Службы финансовой разведки Паулис Ильенковс.

"В рамках реализации санкций, введенных против России и Беларуси, в Латвии в настоящее время заморожены активы 147 лиц, подпадающих под санкции. Заморожены в том числе 102 объекта недвижимости и 80 транспортных средств, которые прямо или косвенно принадлежат лицам, попавшим под санкции в Латвии", - сказал он.

По его словам, сумма замороженных средств на банковских счетах составляет 53,3 млн евро, а общая стоимость активов вместе с ценными бумагами превышает 80 млн евро.