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Латвия заморозила активы 147 лиц в рамках санкций в отношении РФ и Беларуси

Латвия заморозила активы 147 лиц в рамках санкций в отношении РФ и Беларуси Латвия заморозила активы 147 лиц, попавших в списки санкций в отношении России и Беларуси.
Другие страны
1 ноября 2024 г. 16:18
Латвия заморозила активы 147 лиц в рамках санкций в отношении РФ и Беларуси

Латвия заморозила активы 147 лиц, попавших в списки санкций в отношении России и Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на месные СМИ, об этом заявил замруководителя Службы финансовой разведки Паулис Ильенковс.

"В рамках реализации санкций, введенных против России и Беларуси, в Латвии в настоящее время заморожены активы 147 лиц, подпадающих под санкции. Заморожены в том числе 102 объекта недвижимости и 80 транспортных средств, которые прямо или косвенно принадлежат лицам, попавшим под санкции в Латвии", - сказал он.

По его словам, сумма замороженных средств на банковских счетах составляет 53,3 млн евро, а общая стоимость активов вместе с ценными бумагами превышает 80 млн евро.

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