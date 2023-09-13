Латвия закрыла въезд для автомобилей с российскими номерными знаками

Власти Латвии ввели запрет на проезд через свои пограничные переходы автомобилей, зарегистрированных в России.

Власти Латвии ввели запрет на проезд через свои пограничные переходы автомобилей, зарегистрированных в России.

Как передает Report , об этом сообщила Служба государственных доходов (СГД) республики.

"С 18:00 сегодняшнего дня, 12 сентября, зарегистрированным в России транспортным средствам будет отказано во въезде в Европейский союз (ЕС) через пограничные переходы Латвия - Россия и Латвия - Беларусь", - говорится в сообщении, размещенном на сайте службы.

"Лица, передвигающиеся на транспортном средстве, зарегистрированном в России, не смогут въехать на нем в ЕС при пересечении границы с Латвией. Им придется возвращаться от пограничного перехода в Россию или Беларусь", - уточнило ведомство. По его словам, "если человек откажется выполнять указания таможенных органов, в том числе вернуться в Россию или Беларусь, то в соответствии с нормативными актами латвийскими властями может быть принято решение о конфискации транспортного средства".

В сообщении указывается, что "запрет на въезд не распространяется на транспортные средства, предназначенные для использования дипломатическими и консульскими представительствами ЕС и его членов, включая делегации, посольства и миссии при их перемещении". Кроме того, "физическим лицам будет разрешено возвращаться из ЕС в Россию на легковых транспортных средствах, зарегистрированных в РФ, если они не декларируются как товары и используются только в качестве средства передвижения", добавила служба.

В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10". ЕК подчеркивает, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". В списке перечислен широкий ассортимент вещей: от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств, до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены.