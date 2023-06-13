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Латвия выделила Украине €450 тыс. для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС

Латвия выделила Украине €450 тыс. для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС Латвия решила отправить гуманитарную помощь Украине, которая необходима для преодоления последствий подрыва Каховской ГЭС и последующего затопления части Херсонской области.
Другие страны
13 июня 2023 г. 22:26
Латвия выделила Украине €450 тыс. для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС

Латвия решила отправить гуманитарную помощь Украине, которая необходима для преодоления последствий подрыва Каховской ГЭС и последующего затопления части Херсонской области.

Об этом сообщает Report со ссылкой на издание LSM.lv, об этом говорится в решении правительства Латвии.

Сам пакет гуманитарной помощи оценивается в примерно 430 тысяч евро. В него входят электрогенераторы, компрессоры, насосные станции, спасательные жилеты, спальные мешки, трубы, мотопомпы, водолазные перчатки, ботинки, квадроциклы и другое оборудование, которое будет отправлено в Украину.

Подрыв Каховской ГЭС нанес значительный ущерб региону, людям и инфраструктуре. Гуманитарная помощь будет предоставлена Государственной пожарно-спасательной службой Латвии, а одеяла и резиновые сапоги - из государственного материального резерва.

"Финансирование гуманитарной помощи будет выделено из государственного бюджета на непредвиденные расходы. Ожидается, что общие предполагаемые расходы на восстановление материальных ресурсов в следующем году составят 433 119 евро, а транспортные расходы предварительно оцениваются в 20 000 евро в этом году", - пишет издание.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Kaxovka SES-ə görə Latviyadan 450 min avro yardım alacaq

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