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Латвия ввела усиленный режим охраны границы с Беларусью

Латвия ввела усиленный режим охраны границы с Беларусью Кабинет министров Латвии принял решение о введении усиленного режима охраны белорусско-латвийской границы.
Другие страны
9 августа 2023 г. 05:41
Латвия ввела усиленный режим охраны границы с Беларусью

Кабинет министров Латвии принял решение о введении усиленного режима охраны белорусско-латвийской границы.

Как передает Report, об этом сообщил информационный портал Delfi.

По его сведениям, с 11 августа 2023 года по 10 февраля 2024 года на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского краев и Даугавпилса режим работы системы охраны границы будет усилен.

Эта мера была предложена МВД страны. Как отмечает портал, в ведомстве объяснили необходимость введения такого режима зафиксированным латвийской стороной "несоразмерно большим числом случаев незаконного пересечения государственной границы между Латвией и Беларусью и попыток" ее пересечения.

Кроме того, глава МВД Латвии Марис Кучинскис напомнил о присутствии на территории Беларуси бойцов ЧВК "Вагнер". По словам министра, признаков каких-либо провокаций со стороны ЧВК нет, но исключать такую возможность нельзя.

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