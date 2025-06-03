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Латвия впервые избрана непостоянным членом Совбеза ООН

Латвия впервые избрана непостоянным членом Совбеза ООН Генассамблея ООН избрала ДР Конго, Либерию, Бахрейн, Колумбию и Латвию непостоянными членами Совета безопасности на 2026-2027 годы.
Другие страны
3 июня 2025 г. 20:00
Латвия впервые избрана непостоянным членом Совбеза ООН

Генассамблея ООН избрала ДР Конго, Либерию, Бахрейн, Колумбию и Латвию непостоянными членами Совета безопасности на 2026-2027 годы.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, эти страны сменят Алжир, Гайану, Республику Корею, Сьерра-Леоне и Словению, срок полномочий которых истекает 31 декабря 2025 года.

Непостоянные члены Совбеза избираются путем тайного голосования. Для победы необходимо набрать как минимум две трети голосов делегатов Генассамблеи ООН.

Отметим, что Латвия прежде никогда не была в Совбезе ООН. Колумбия избиралась непостоянным членом структуры ООН семь раз, ДР Конго - дважды, Бахрейн и Либерия - по одному разу.

Совет безопасности состоит из 15 членов, 5 из которых - постоянные (Россия, Великобритания, США, Франция, Китай). Остальные избираются каждый год группами по пять стран. На 2025-2026 годы непостоянными остаются также Греция, Дания, Пакистан, Панама и Сомали.

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