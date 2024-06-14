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Латвия в 2024 году повысит оборонные расходы до 3% ВВП

Латвия в 2024 году повысит оборонные расходы до 3% ВВП Латвия в 2024 году доведет объем расходов на оборону до 3% ВВП страны.
Другие страны
14 июня 2024 г. 11:57
Латвия в 2024 году повысит оборонные расходы до 3% ВВП

Латвия в 2024 году доведет объем расходов на оборону до 3% ВВП страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил лава Минобороны страны Андрис Спрудс.

"Латвия уже в 2024 году достигнет оборонных расходов, равных 3% от ВВП. Мы [в НАТО] все решили, что целевой показатель в 2% - это только начало", - сказал он.

По словам Спрудса, более 20 стран альянса скоро также доведут свои расходы на оборону до 3% ВВП. Министр добавил, что его страна участвует в создании балтийской линии обороны НАТО, которая должна "противодействовать военной активности на границе".

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