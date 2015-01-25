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    Латвия созывает Совет ЕС из-за нападения на Мариуполь

    Москва пока никак не прокомментировала это заявление председателя Европейского Союза

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Латвия, занимающая пост председателя Европейского Союза, призывает созвать чрезвычайное заседание Совета по иностранным делам ЕС в связи с событиями на востоке Украины.

    В заявлении министерства иностранных дел Латвии говорится, что Рига осуждает действия пророссийских сепаратистов против гражданского населения, которые, по мнению латвийского МИДа, подтверждают тот факт, что Россия не заинтересована в мирном урегулировании конфликта , информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

    Москва пока никак не прокомментировала это заявление председателя Европейского Союза.

    В субботу, в результате ракетного обстрела Мариуполя погибли 30 человек и более 100 получили ранения, большинство из них тяжелые.

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